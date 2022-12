Sky Calciomercato Napoli: per Spalletti arrivano due colpi e si pensa al terzo

Novità di calciomercato per il Napoli. Spalletti avrà Bereszynski e Contini dalla Sampdoria, ma Giuntoli tenta il colpo Ounahi del’Angers.

La squadra azzurra riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno il 27 dicembre, ma Giuntoli continua il suo lavoro sul calciomercato. Il Napoli è avvantaggiato dal fatto che non ha esigenza di comprare ad ogni costo, ma può guardare ed eventualmente intervenire. Se ci saranno occasioni la società non si farà trovare impreparata. Lo ha detto anche Luciano Spalletti, che sa di avere una rosa già competitiva. Gli arrivi di Bereszynski e Contini al Napoli vanno a ritoccare quel che serve in alcuni ruoli. Mentre Zanoli andrà a giocare a Genova sponda blucerchiata.

Calciomercato Napoli: interessa Ounahi

Oggi Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle trattative del Napoli. L’esperto di calciomercato di Sky ha fatto sapere che è tutto fatto per lo scambio Zanoli-Bereszynski con la Sampdoria. Il difensore arriva al Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre Zanoli si trasferisce in Liguria in prestito secco.

Ma Di Marzio conferma l’interesse del Napoli per “Ounahi, protagonista al Mondiale in Qatar“. Il centrocampista di 22 anni del Marocco è di proprietà dell’Angers che ora fa una “valutazione di 20-25 milioni di euro“. Un costo molto alto, ma il Napoli si è messo in attesa, magari attendendo la possibilità di far calare un po’ il prezzo. Molto dipenderà anche dalla cessione di Diego Demme che chiede di avere più spazio.