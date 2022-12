Azzedine Ounahi: chi è il centrocampista che il Napoli vuole per gennaio

Il Napoli segue Azzedine Ounahi obiettivo di Cristiano Giuntoli già da tempo, il direttore sportivo voleva il marocchino già a gennaio.

L’identikit di Ounahi è di quelli che piacciono alla SSCN: giovane, buono per il presente, potenzialmente ottimo per il futuro. Ancora prima che la stella di Ounahi brillasse al Mondiale in Qatar, il centrocampista di 22 anni di proprietà dell’Angers era già finito nel database di Giuntoli. Un lavoro di scouting importante quello che fa il Napoli, che abbina tecnologia e vecchi metodi per portarsi a casa giovani di prospettiva ma che abbiano un rendimento nell’immediato.

Calciomercato: il Napoli vuole Ounahi

Gazzetta dello Sport fa sapere che il valore del cartellino di Ounahi ora è aumentato al di sopra dei 10 milioni di euro. E questo potrebbe essere un primo problema per il Napoli. Anche se lo stesso giocatore ha detto di essere interessato soprattutto al progetto tecnico e di prendere in considerazioni questo aspetto come primo parametro di scelta.

A questo punto il Napoli per Ounahi diventa appetibile. Sempre sul quotidiano sportivo si legge che “Giuntoli e il suo staff vogliono riflettere per investire cifre così importanti. Prima del Mondiale il Napoli sperava in una operazione che potesse bloccarlo in gennaio per farlo arrivare in estate. Ora con la concorrenza incalzante – ci sono anche Inter e Marsiglia – bisognerà attendere“.

Chi è Azzedine Ounahi

Il centrocampista nato a Casablanca il 19 aprile del 2000 è un giocatore molto duttile. Si può destreggiar con facilita come trequartista ma anche sulla mediana come centrale di centrocampo. Ounahi è cresciuto nell’Accedemie Mohammed VI de football ed a 18 anni si è trasferito nelle giovanili dello Strasburgo dal 2018 al 1010 prima di passare a titolo gratuito all’Us Avranches In National FFF. Nella Serie C francese Ounahi segna 5 gol e così nel luglio del 2021 viene acquistato dall’Angers che milita in Ligue 1 dove attualmente milita.