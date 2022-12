Napoli: lavora sotto traccia per Ounahi, il giocatore: “Potrei andare via”. A gennaio può arrivare il colpo

Il Napoli è interessato ad Azzedine Ounahi giocatore dell’Angers che parla del suo futuro: “Non so se andrà via a gennaio dall’Angers“.

Il giocatore marocchino di 22 anni è stato uno dei protagonisti del Mondiale trionfale della squadra africana. Il centrocampista centrale si è messo in evidenza con il Marocco raggiungendo il quarto posto nella competizione iridata. Ounahi ha disputato un’ottima competizione, tanto da catalizzare su di se l’attenzione di tantissimi club europei. Anche da Sky arrivano conferme di un interesse da parte del club di Aurelio De Laurentiis sul giocatore.

Napoli su Ounahi, può partire anche nel calciomercato di gennaio

Il giocatore oggi durante una intervista non ha escluso la possibilità di andare via già a gennaio e questo è sicuramente un ottimo indizio. “Ho avuto la possibilità di giocare il Mondiale grazie all’Angers e di questo sono assolutamente grato al club. Sappiamo che c’è grande interesse su di me, questa è una scelta importante che devo fare. Non so come andranno le cose, se andrò via durante il calciomercato di gennaio, oppure resterò in Francia fino alla fine della stagione. Parlo tutti i giorni con il presidente ed attendo di prendere la scelta migliore“.

Ounahi non parla del Napoli o di altre squadre, ma fa capire che ci sono tante richieste. “Non ho un campionato preferito, per me quello che conta più di ogni altra cosa è il progetto sportivo. Se troverò un progetto interessante andrò li a giocare” ha detto il calciatore. Ounahi potrebbe essere uno di quei colpi ad effetto di Cristiano Giuntoli per rinforzare la mediana, ancora di più se veramente dovesse andare via Diego Demme, calciatore che da tempo ha chiesto la cessione perché trova poco spazio in maglia azzurra con Luciano Spalletti. Dunque non bisogna escludere nulla, perché il Napoli a gennaio potrebbe piazzare un colpo di mercato importante, dopo Bereszynski.