Spalletti cuore d’oro: visita ai bambini al Pausilipon – FOTO

Luciano Spalletti allenatore del Napoli si è recato all’ospedale Pausilipon di Napoli per una visita ai bambini ricoverati.

Davvero un bel gesto quello del tecnico del Napoli che dimostra di volersi integrare ed entrare sempre di più nel tessuto sociale di Napoli. Spalletti non si limita solo a fungere da allenatore, ma vuole anche vivere la città partenopea. Ma se può vuole anche cercare di fare qualcosa di positivo. L’allenatore ha dimostrato di avere grande sensibilità come quando si presentò durante una conferenza stampa con delle ore in omaggio a Mahsa Amini e Hadis Najafi, le due ragazze uccise per essersi opposte al regime in Iran.

Oggi però Spalletti andando al Pausilipon ospedale pediatrico di Napoli, ha dimostrato ancora di più la sua sensibilità. Il tecnico ha voluto donare qualche momento di gioia ai bambini che purtroppo sono ricoverati in ospedale anche durante questi giorni di festa. Ma nel gruppo azzurro sono tanti che fanno gesti concreti a favore degli altri, ma anche in passato ci sono stati. Come dimenticare le iniziative di Koulibaly a favore dei tanti africani presenti in città, ma anche quelle di Mertens che portava la piazza ai senza tetto. Ma questi sono solo alcuni esempi.