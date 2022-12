Napoli: Giuntoli vuole chiudere subito il doppio colpo di mercato

Il Napoli vuole chiudere già a gennaio un doppio colpo di calciomercato: Cheddira e Samardzic sono obiettivi concreti.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il direttore sportivo del Napoli sta lavorando a fari spenti per anticipare alcuni colpi di calciomercato. La rosa azzurra non ha bisogno di grandi sconvolgimenti. Spalletti avrà Bereszynski in arrivo dalla Sampdoria, con l’affare praticamente fatto. Quindi un tassello è stato già sistemato con Zanoli che andrà a giocare con continuità da Stankovic. Potrebbe arrivare anche un altro centrocampista, in caso di cessione di Demme che spinge per andare via.

Calciomercato Napoli: a gennaio Samardzic e Cheddira

Ma Giuntoli lavora sulla possibilità di anticipare già a gennaio alcuni colpi per giugno. Non sarebbe la prima volta che in casa azzurra si acquistano calciatori a gennaio per poi portarli a Castel Volturno solo a stagione conclusa.

In questo caso il Napoli sta puntando Samardzic e Cheddira. Corriere dello Sport scrive che sicuramente sarà fatto un tentativo per il centrocampista di 20 anni di proprietà dell’Udinese. Spalletti ha molta stima di Samardzic e lo accoglierebbe a braccia aperte nella sua rosa. Ovviamente bisognerà fare i conti con il prezzo che chiede l’Udinese, da sempre bottega molto cara. Ma il giocatore ha qualità e quindi il costo del suo cartellino potrebbe aumentare a fine stagione. Altro gioiellino che si sta mettendo in evidenza in Serie B è che Cheddira del Bari. In questo caso la trattativa è più semplice perché si dovrà trattare in famiglia.

Questo non significa che sicuramente Napoli e Bari troveranno l’intesa, perché entrambe le società devono stare attenti ai propri bilanci. Inoltre Cheddira ha anche richieste dall’estero e quindi Luigi De Laurentiis potrebbe decidere di guadagnare di più vendendo il proprio attaccante in Premier League.