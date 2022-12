Napoli alla cena di Natale: allegria scudetto, c’è anche una sorpresa

Il Napoli ieri sera si è ritrovato alla cena di Natale al Teatro Posillipo, senza Aurelio De Laurentiis e con i ragazzi della Primavera.

Una bella e gradita sorpresa per i giovani che hanno partecipato al ritiro di Antalya poter partecipare alla cena dei ‘grandi’, insieme con Osimhen e gli altri. Tanta allegria e distensione durante la serata, con alcuni giocatori che sono arrivati accompagnati dalle mogli come Di Lorenzo e Mario Rui. Presente anche il vice presidente Edo De Laurentiis, mentre mancava il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha spiegato alla squadra il motivo della sua assenza in via precauzionale.

Napoli: la cena di Natale

“Una piacevole serata trascorsa a tavola in allegria per gli auguri di Natale, prima dell’ultimo allenamento di oggi a Castel Volturno e dei tre giorni di riposo per le festività. Grande compattezza in campo e fuori degli azzurri e anche a tavola tanta energia positiva del gruppo Napoli e tanta voglia di ripartire fortissimo in campionato a cominciare dalla trasferta contro l’Inter al Meazza e di riprendere nel migliore dei modi la marcia in testa alla classifica” scrive Il Mattino.

Ottimo il momento di distensione creato dal Napoli con la cena di Natale. Perfetto per recuperare energie fisiche e mentali in vista dell’avvio della stagione che si preannuncia molto faticosa in tutti i sensi. Si ricomincia il 4 gennaio con Inter-Napoli, ma si giocherà praticamente ogni tre o quattro giorni. Quindi è fondamentale riuscire ad avere anche qualche momento di svago, perché poi bisognerà avere sempre la concentrazione al massimo. Ma non solo la testa dovrà essere libera da condizionamento, ma è in quel momento che le gambe dovranno girare bene. Il Napoli con il Lille è apparso affaticato dai carichi di lavoro fatti svolgere da Spalletti, ma c’è tutto il tempo per smaltirli.