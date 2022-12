Tuttosport – “Non mi avvicino per paura del Covid” la frase di De Laurentiis ai giocatori

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato ai giocatori dopo la sfida con il Lille, il presidente ha mantenuto le distanze per paura del Covid.

Il patron azzurro è stato iper prudente durante il suo intervento negli spogliatoi al termine della sfida Napoli-Lille, ultima amichevole del 2022 per la squadra di Luciano Spalletti. De Laurentiis non ha voluto mancare di fare gli auguri ai suoi giocatori, ma ha voluto comunque tenere le distanze per evitare qualsiasi problema di salute per i suoi calciatori.

Napoli, cena di Natale senza Aurelio De Laurentiis

“«Ragazzi preferisco non avvicinarmi a voi perché ho paura del Covid. Mi raccomando, in questo periodo state attenti anche con le vostre famiglie», ha detto il patron con il calice in mano, spiegando che quest’anno ha preferito evitare la consueta cena pre-natalizia per evitare l’assembramento di circa 120 persone all’interno di una sala ristorante. Intanto De Laurentiis ha voluto offrire una cena a tutta la squadra, che ieri sera si è ritrovata in un noto ristorante” lo scrive Tuttosport.

Insomma grandissima prudenza da parte del presidente De Laurentiis che ha voluto tutelare i calciatori, ma anche le rispettive famiglie in vista dei giorni di festività e della ripresa del campionato di Serie A, che vedrà gli azzurri impegnati su diversi fronti.