Durante: “Napoli-Lille? Kvaratskhelia ha smaltito l’infortunio. Francesi avanti per un motivo”

Sabatino Durante ritiene che Kvaratskhelia ha smaltito l’infortunio ed in Napoli-Lille francesi avanti per un motivo

Sabatino Durante si è soffermato sul Napoli ai microfoni di 1 Station Radio, durante 1 Football Club: “Pensieri su Napoli-Lilla? È una sconfitta che fa parte del lavoro. I francesi inizieranno il campionato in anticipo, mentre gli azzurri sono nel pieno della preparazione. La squadra di Fonseca, inoltre, ha una grande qualità tecnica. Naturalmente, poi, emergono numerose difficoltà, in partite simili, con queste condizioni. Prestazione di Kvaratskhelia? Una prova media, andava attenzionato in vista dell’Inter. Ha provato diverse giocate in base alle proprie caratteristiche fisiche, dunque è in fiducia ed è consapevole di aver smaltito l’infortunio. Ieri era una gara difficile, ma l’ho comunque rivisto bene e questa è la nota decisamente positiva di ieri”.

Per Durante Meret non è stato perfetto ma è stato decisivo nella prima parte di stagione

Durante ha poi proseguito: “Alex Meret è stato la nota negativa della serata? Non è stato irreprensibile con i piedi ieri, ha delle responsabilità anche in occasione del gol di Ounas, nel quale poteva fare qualcosa in più. Ma è stato un punto di forza nella prima parte di stagione del Napoli“.

“Peseranno su Alex queste ultime sconfitte? Con il Lecce fu una delle giornate negative per il Napoli, ma durante quella partita parò il rigore. Fu una svolta per Meret dal punto di vista emotivo. Nelle amichevoli ha subito alcuni gol, ma non credo potranno condizionarlo”.