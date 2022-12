Napoli: cambia l’organigramma della SSCN, arriva un altro dirigente

Cambia l’organigramma della SSCN di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli è pronto ad accogliere Antonio Sinicropi come nuovo dirigente.

La dirigenza del Napoli è sempre stato molto light, con una impostazione molto familiare che vede nel cda anche la moglie di De Laurentiis e il figlio Edo. Ma ci sono comunque dirigenti molto fidati come Chiavelli e Giuntoli, oltre ai fedelissimi Micheli e Mantovani, che hanno però ruolo di scouting. Ora secondo Tuttosport il presidente De Laurentiis è pronto ad accogliere un nuovo dirigente all’interno della sua società.

Organigramma SSCN: a Napoli arriva Antonio Sinicropi

Ecco quanto scrive Tuttosport: “Ma intanto la capolista sta crescendo in casa anche un possibile, futuro, direttore sportivo o comunque un dirigente da inserire nei quadri. Si tratta di Antonio Sinicropi , 34 anni, ex difensore in C con Vigor Lamezia e nei Dilettanti Hinterreggio, Bocale e Palmese, molto vicino ai De Laurentiis. Sinicropi è anche consulente del Bari, l’altra società dei De Laurentiis e che la famiglia dovrà vendere se i pugliesi riuscissero ad essere promossi in Serie A: visto il terzo posto attuale in cadetteria, non è un’ipotesi tanto campata per aria”.

Con Sinicropi al Napoli si allarga l’organigramma della SSCN di Aurelio De Laurentiis. Ma questo non esclude che nel prossimo futuro possano esserci altri ingressi, come quello di Marek Hamsik. Il giocatore è ancora in attività, ma ha la massima stima del patron azzurro e la possibilità che vesta un ruolo dirigenziale nel prossimo futuro non è assolutamente da escludere.

Ecco l’organigramma completo del Napoli: