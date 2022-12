Napoli due obiettivi in vista dell’Inter: bisogna recuperarli

Il Napoli riprenderà ad allenarsi a Castel Volturno il 27 dicembre, Spalletti deve ritrovare il miglior Kvaratskhelia e Lobotka.

C’è chi ha criticato pesantemente sia Kvaratskhelia che Lobotka, per non aver brillato durante le ultime amichevoli del Napoli. Ma è chiaro che i due giocatori, come tutta la squadra, risentano dei richiami di preparazione di Spalletti. “Abbiamo lavorato molto, con tante doppie sedute” ha sottolineato Alex Meret in una intervista in Turchia. A sottolineare che il Napoli ha fatto una sorta di seconda preparazione per arrivare fino in fondo senza esaurire le energie. Non va dimenticato che la formazione partenopea deve affrontare la Serie A, gli ottavi di finale di Champions League, ma anche la Coppa Italia.

Napoli: Kvaratskhelia e Lobotka

Ovviamente c’è chi risponde in maniera diversa alla preparazione fisica. Osimhen, ad esempio, è sembrato più che pimpante, così come Ndombele ed i giovani Zerbin e Gaetano. C’è chi invece assorbe i carichi di lavoro in modo diverso.

Ad esempio nelle ultime uscite del Napoli sia Kvaratskhelia che Lobotka non sono apparsi al top della forma. Ma proprio il georgiano ha dato risposte positive, in termini crescita fisica, nell’amichevole col Lille. L’ultima amichevole prima della sfida con l’Inter darà a Spalletti un’altra indicazione su come stanno i suoi calciatori. È chiaro che recuperare il centrocampista e l’attaccante è fondamentale per il tecnico, dato che sono due perni della formazione azzurra.

Ma Spalletti ha nel caso anche alternative valide. Elmas ad esempio ha dimostrato di poter far bene al posto di Kvaratskhelia. Più difficile sostituire Lobotka, anche se in un centrocampo a due con l’ingresso di Raspadori la diga potrebbe essere formata da Anguissa e Ndombele. Insomma non mancano certo uomini ed idee per riuscire a far fronte al primo ostacolo del nuovo anno, che si chiama Inter.