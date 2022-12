Meret: “Vincere non era scontato, ma noi vogliamo sempre il massimo”

Alex Meret ha parlato al termine di Antalyaspor-Napoli sfida amichevole vinta dagli uomini di Luciano Spalletti per 3-2.

Il portiere del Napoli al termine del primo test match ha detto: “Vincere non era affatto una cosa semplice o scontata. Noi vogliamo sempre il massimo e ci abbiamo provato per tutta la partita, anche se non era facile dopo la pausa. Ripartire non è mai semplice, ma noi con lavoro quotidiano vogliamo continuare ad ottenere i risultati avuti già durante la prima parte di stagione“.

Meret ha poi aggiunto: “Personalmente sto lavorando molto. Il mister mi chiede tanto. Giocare qui non era assolutamente facile. I nostri avversari ci hanno creato difficoltà, ma queste partite servono proprio a migliorare e non solo in termini di condizione fisica. Stiamo facendo tante sedute doppie ed infatti in campo si è visto che stiamo facendo carichi su lavoro importanti e qualche volta siamo stati poco lucidi, ma ci faremo trovare pronti”.