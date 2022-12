Spalletti: “Kvara e Raspadori fantastici. Una cosa non mi è piaciuta”

Luciano Spalletti parla dopo la vittoria del suo Napoli in amichevole contro i turchi dell’Antalyaspor per 3-2.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti esalta Raspadori e Kvaratskhelia dopo l’ottima prova fornita nell’amichevole contro l’Antalyaspor

“Concordo nell’elogiare Raspadori, quando c’è umiltà e si vuole aiutare la squadra si può fare qualsiasi ruolo, soprattutto se un ragazzo come lui ha grande conoscenza di questo gioco.

Kvaratskhelia? Sta bene, è rientrato e non ha più problemi o dolori alla schiena. Anche stasera ci ha fatto vedere i pezzi della sua qualità e siamo felici di riaverlo a disposizione. Sono felice di aver dato spazio ad alcuni ragazzi della Primavera, meritavano di avere questa chance e anche in questo test hanno dimostrato di avere ampi margini di miglioramento e il talento per stare in questa rosa“.

Il tecnico del Napoli ha poi aggiunto: “Abbiamo scelto questo posto per stare nella miglior condizione possibile per la ripresa del campionato e la Turchia è un posto ottimo per poterci preparare. Il campo era difficile, in alcune zone più morbido, altre più duro, quindi i giocatori tecnici potevano andare in difficoltà”.

“Non mi è piaciuto che in alcuni momenti di gioco non abbiamo pressato alto con tutta la squadra, ma vedevo solo tentativi singoli o al massimo di 2-3 giocatori insieme, quindi non siamo stati continui come squadra e contro squadre forti possiamo pagare dazio se iniziamo a giocare così. Mi è piaciuta la solita velocità di gioco che ormai il Napoli ha fatto proprio con impulsi continui di palleggio.

Juan Jesus? Ha solo un affaticamento, l’ho lasciato fuori per precauzione e già da domani tornerà ad allenarsi”, ha concluso Luciano Spalletti.