Tuttosport paragona Napoli e Juve, Zaccone li annienta

Maurizio Zaccone commenta la notizia lanciata da Tuttosport che parla di galassia Napoli e paragona il club di De Laurentiis alla Juve.

Il giornalista e scrittore Maurizio Zaccone, tira in ballo Tuttosport. Lo fa facendo riferimento alla notizia lanciata dal quotidiano vicinissimo alla Juve, in cui si parla della Galassia Napoli

“La seconda fase, dopo il “non è successo niente”, è quella del “così fan tutti”.

Le granitiche prove sono individuate negli acquisti che i club fanno da altri club, in maniera più o meno continuativa. Che in genere si chiama “calciomercato” ma a Tuttosport diventano “rapporti privilegiati” che non si capisce in cosa somiglino alle operazioni fantasma, surreali, ipervalutate, inesistenti e/o drogate condotte da Paratici&Co., condite, con grande arguzia, da scritture private a certificazione dei “patti”.

Siete come l’orchestra del Titanic. Chissà se alla fine direte: “è stato un onore scrivere per voi” o, più tristemente, vi lancerete sulla prima scialuppa di salvataggio* dice Zaccone.