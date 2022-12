Napoli, Mario Rui e la maglietta natalizia “vittima” dello scherzo di Osimhen

Mario Rui e la sua maglia di Natale del Napoli diventano oggetto di un gustoso scherzo social di Victor Osimhen.

La prima amichevole della capolista Napoli si chiude con un successo in terra turca: gli azzurri hanno regolato 3-2 l’Antalyaspor di Nuri Sahin, inaugurando nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento che condurrà verso la ripresa degli impegni ufficiali.

Per l’amichevole in Turchia ha debuttato la nuova maglia natalizia del Napoli, che sarà indossata solo in queste amichevoli che separano gli azzurri al rientro in serie A. In attesa di vedere le magliette con la renna gigante in bella evidenza nel test del 17 dicembre al Maradona contro il Villarreal dei grandi ex Albiol e Reina, la prima vittima… social della tenuta “Christmas edition” è stata Mario Rui.

OSIMHEN SCHERZO A MARIO RUI

Poche ore dopo la fine della partita contro l’Antalyaspor, infatti, Victor Osimhen si è divertito a ironizzare su Instagram attraverso una Story in cui compare un fotomontaggio che mostra l’esterno portoghese intento a battere una rimessa laterale, ma con… la testa a forma di renna e il vero volto dell’ex romanista che sbuca proprio laddove nella maglia compare il muso dell’animale.

MARIO RUI E LA MANCATA CONVOCAZIONE AL MONDIALE

“Chi si è divertito a fare questo al mio amico Mario Rui?” ha scritto il centravanti nigeriano, evidentemente di ottimo umore. come didascalia della Story, accompagnata da un buon numero di emoticon divertiti e dal tag d’ordinanza al profilo di Mario Rui. Un ottimo modo per entrambi per dimenticare la delusione per la mancata presenza al Mondiale: Osimhen non si è neppure qualificato con le sue Super Aquile, mentre Rui è stato tagliato in extremis dal ct del Portogallo Fernando Santos e alla luce della marcia in Qatar dei lusitani il rimpianto del numero 6 azzurro non può che crescere di giorno in giorno…