Infortunio Politano: le condizioni del giocatore del Napoli

Ultime notizie sull’infortunio di Matteo Politano che durante la sfida Napoli-Antalyaspor ha avuto un problema al ginocchio.

Il giocatore del Napoli ha fatto preoccupare lo staff tecnico azzurro e tutti i tifosi quando si è fermato si è toccato il ginocchio. Politano si è dovuto fermare, con le cure mediche che sono arrivate tempestivamente, poi ha ripreso a giocare.

Come sta Politano: reazione all’infortunio

Ecco quanto scrive Il Mattino: “L’esterno azzurro poggia male il piede in un scatto e si ferma toccandosi il ginocchio destro dolorante: soccorso dallo staff medico del Napoli riprende la partita e gioca gli ultimi dieci minuti del primo tempo senza problemi. Nella ripresa al suo posto c’è Zerbin, uno dei sette cambi del Napoli: restano in campo solo Meret, Zanoli, Ostigard e Raspadori”. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente in questi giorni che precedono la sfida con il Crystal Palace. Qualora non dovesse essere in perfette condizioni non sarà schierato da titolare, anche se al Napoli manca ancora Lozano. Le condizioni di Politano dopo l’infortunio con l’Antalyaspor non destano grandi preoccupazioni, ma ci si andrà con il massimo della cautela.

Al suo posto può giocare Zerbin, quindi non sarà rischiato nulla. Anche perché in questo periodo di amichevoli e test è importante evitare ogni possibile problema fisico. Ecco perché non è stato ancora schierato Amir Rrahmani, assente dai terreni di gioco oramai da mesi.