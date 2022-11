Napoli: tifosi divisi sulla maglia di Natale, ecco quando sarà usata

Il Napoli ha lanciato ufficialmente la maglia di Natale, ma non tutti i tifosi hanno apprezzato il design della nuova maglia Armani.

Il marketing del Napoli legati alle casacche da gioco è sempre in grande fermento. Nella scorsa stagione la società azzurra ne lanciò diverse, ma in questa stagione ha già fatto vedere la divisa per halloween molto apprezzata per il design e per i colori scelti. Ci sono tanti che vorrebbero solo la maglia azzurra, ma la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare su un tipo di marketing diverso più innovativo ed orientato alla diversificazione. Sono scelte che fino ad ora hanno pagato anche in dividendo per la società partenopea.

Nuova maglia di Natale: l’iniziativa del Napoli

La società azzurra sul proprio store non ha lanciato solo la maglia da gioco a tema natalizio, ma in collaborazione col prestigioso marchio Armani, ha anche prodotto maglioni e cappellino, oltre al kit da gare per i bambini. Insomma una iniziativa a tutto campo, che fa capire come la SSCN stia crescendo anche dal punto di vista del marketing.

Eppure la nuova maglia di Natale del Napoli non è piaciuta proprio a tutti. In tanti sui social hanno commentato negativamente la casacca che è stata presentata sui social e attraverso il sito ufficiale della SSCN, dove è possibile anche acquistarla insieme agli altri prodotti. A sfilare con la nuova maglia da gioco sono stati Simeone, Juan Jesus e Di Lorenzo, modelli d’eccezione. Questa maglia sarà utilizzata dagli azzurri durante le prossime amichevoli in Turchia, ufficializzate sempre oggi dalla società partenopea. Sarà un modo per esportare il marchio e questo tipo di design anche all’estero in una cultura diversa da quella europea.