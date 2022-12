Alvino replica a TuttoSport: “Napoli come la Juventus? Vi dico io la differenza”

Carlo Alvino replica a TuttoSport che ha scritto che il Napoli è come la Juventus e rivela qual è la differenza

Carlo Alvino esprime la sua opinione su un articolo pubblicato stamattina da TuttoSport. L’edizione odierna del quotidiano torinese, prendendo spunto dai rapporti privilegiati che la Juventus ha con alcune società di serie A, accosta il Napoli ai bianconeri. Secondo il quotidiano torinese il club azzurro ha una forte collaborazione con l’Empoli. Questo è uno dei passaggi chiave: “Prendete, per esempio, gli incroci privilegiati che da anni sono una costante tra Napoli ed Empoli. Nel 2015 con il tecnico Maurizio Sarri arrivarono a Napoli Hysaj e Valdifiori. L’anno dopo fu il turno di Zielinski, formalmente acquistato dall’Udinese ma che si era messo in evidenza ad Empoli dove era in prestito, e Tonelli“.

Napoli accostato alla Juventus: Carlo Alvino dice qual è la differenza tra i due club

A Radio Kiss Kiss Napoli un tifoso del Napoli lo sollecita su questo argomento e Carlo Alvino risponde così ha “risposto” così: “Sapete qual è la differenza tra il Napoli e la Juventus? Il Napoli, quei giocatori, li ha comprati spendendo anche cifre importanti. Inoltre con l’Empoli ha rimediato anche delle sconfitte che hanno condizionato il campionato (chiaro il riferimento a quanto accaduto nella scorsa stagione, ndr). Quindi questo accostamento con la Juventus, per come la vedo io, non ha alcuna ragione di esistere”.