Clamoroso Tuttosport, paragona Juve e Napoli: ecco la ‘galassia’ degli azzurri

Tuttosport paragona Juve e Napoli, sottolineando anche la società partenopea ha rapporti stretti con altre società come l’Empoli.

In questi giorni sono tanti i dettagli dell’inchiesta sulla Juventus che stanno uscendo fuori. Si parla di una galassia Juve, di squadre insomma che ruotano intorno a quella bianconera e che l’avrebbero spalleggiata. Ovviamente sono tutte questioni su cui dovrà giudicare un tribunale. Ma sono in tanti ad essere convinti che interverrà anche la giustizia sportiva sulla Juve e non sarà solo con una semplice ammenda. Al momento non c’è ancora nulla, ma l’acquisizione degli incartamenti è stata già richiesta.

Eppure in questo contesto così complicato per la società bianconera, che non ha alcuna condanna in essere al momento, c’è chi cerca di spostare l’attenzione su altro. Si veda il paragona di Tuttosport tra Juve Napoli: “Prendete, per esempio, gli incroci privilegiati che da anni sono una costante tra Napoli ed Empoli. Nel 2015 con il tecnico Maurizio Sarri arrivarono a Napoli Hysaj e Valdifiori. L’anno dopo fu il turno di Zielinski, formalmente acquistato dall’Udinese ma che si era messo in evidenza ad Empoli dov’era in prestito, e Tonelli. Mario Rui, lanciato in Serie A dai toscani arrivò dopo un passaggio alla Roma.

Molti anche i calciatori che hanno fatto il percorso inverso: Luigi Sepe in porta, Luperto , El Kaddouri, Ciciretti, Tutino, Maiello, Dumitru. Nell’aprile del 2019 il Napoli di Ancelotti perse a Empoli 2-1 e il gol della vittoria lo segnò quel Di Lorenzo che sarebbe passato al Napoli per 9 milioni: tanti, pochi, un prezzo di favore? Allora probabilmente no, ma di certo oggi (quando è capitano del Napoli e titolare fisso in Nazionale) vale molto di più a conferma di quanto possano essere aleatorie le valutazioni del mercato. Ma ovviamente non è l’unico club con cui l’ottimo ds Giuntoli ha rapporti privilegiati, dalla Serie A fino al Cosenza. Il Napoli, poi, in tema di rapporti privilegiati, è uno dei club la cui dirigenza porta avanti il progetto della “multiproprietà” con il controllo del Bari“.