Antalyaspor-Napoli probabili formazioni e canale tv e streaming

Napoli e Antalyaspor si affrontano in amichevole: le probabili formazioni della partita e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Napoli -Antalyaspor. La lunga sosta per i Mondiali, ha portato il Napoli in Turchia. Azzurri impegnati in ritiro all’estero per tenere alte forma e concentrazione in vista della ripresa del campionato prevista ad inizio gennaio (primo match, quello del 4 contro l’Inter a San Siro) e mini-calendario di amichevoli che si apre con la sfida all’Antalyaspor, allenata dall’ex centrocampista di Borussia Dortmund e Real Madrid Nuri Sahin e che in rosa annovera due vecchie conoscenze del nostro calcio come Fernando (transitato per la Sampdoria) e Luiz Adriano (che ha militato nel Milan).

Napoli che ha concluso la prima parte della stagione in testa alla Serie A, con 8 punti di vantaggio sul Milan e zero sconfitte in 15 giornate (13 vittorie e 2 pareggi), qualificandosi inoltre con 2 turni d’anticipo agli ottavi di Champions League vincendo il girone composto dai partenopei, dal Liverpool di Klopp, dall’Ajax e dai Rangers.

L’Antalyaspor, invece, nella Super Lig turca si trova all’undicesimo posto in classifica con 16 punti ottenuti in 12 partite (5 vittorie, un pari e 6 ko), più vicina alla zona retrocessione che ai piani alti.

PROBABILI FORMAZIONI ANTALYASPOR-NAPOLI

Napoli privo del calciatori andati ai Mondiali: Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski. Spalletti si affida a Ostigard in difesa accanto a Juan Jesus, a sinistra Mario Rui, Ndombele ed Elmas ai fianchi di Lobotka in mediana, davanti tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Wright guida l’attacco dell’Antalyaspor, centrocampo affidato a Fernando, linea arretrata a 5 a protezione del portiere Uysal.

ANTALYASPOR (4-5-1): Uysal; Balci, Sari, Luyindama, Kudryashov, Vural; Nakajima, Fernando, Akyol, Larsson; Wright. All. Sahin.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

ANTALYASPOR-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La partita tra l’Antalyaspor e il Napoli, in tv, sarà visibile su Sky in pay per view: per farlo, sarà necessario acquistare l’evento sul canale Sky Sport (numero 251) al costo di 9,99 euro.

Antalyaspor-Napoli sarà trasmessa anche in diretta streaming su DAZN: per vederla, occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare console Playstation o XBox, o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Inoltre, si potrà scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegarsi al sito di DAZN tramite PC e cliccare sulla finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista DAZN per l’amichevole Antalyaspor-Napoli sarà Riccardo Mancini, mentre Sky non ha ancora comunicato chi effettuerà la telecronaca della partita.