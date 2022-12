Del Genio: “Scudetto a tavolino al Napoli, perché ci dobbiamo vergognare?”

Paolo Del Genio risponde ai tifosi della Juve sull’eventuale scudetto a tavolino al Napoli: per lui sono altri a doversi vergognare

La Juventus potrebbe avere delle conseguenze pesanti per la bufera che sta vivendo. Secondo vari esperti il team bianconero rischia oltre alla retrocessione anche la revoca di scudetti passati. Tra questi vi è anche quello 2018/2019, in cui il Napoli di Carlo Ancelotti arrivò secondo. Alcuni tra i maggiori esperti di diritto sportivo, tra i quali anche il legale Mattia Grassani, hanno recentemente affermato: “La Juventus, qualora fossero accertate determinate responsabilità, rischierebbe non solo la penalizzazioni in classifica, ma anche provvedimenti più pesanti”.

Del Genio difende i tifosi napoletani che vorrebbero vincere lo scudetto a tavolino

A rincarare la dose Stefano Feltri che scrive: “Se il calcio italiano fosse uno sport serio, la Juventus dovrebbe vedersi revocare almeno lo scudetto 2018/2019, quando ha giocato il campionato con un bilancio con patrimonio netto negativo (passività superiori alle attività), anche se i conti dichiarati non lo rivelavano”.

I supporters bianconeri stanno mostrando non poco fastidio per tali voci, così arriva la risposta di Paolo Del Genio a Tele A: “I tifosi della Juventus dicono che noi napoletani ci dovremmo vergognare perché vorremmo lo scudetto a tavolino. La mia risposta? Sono gli altri a doversi vergognare…”.