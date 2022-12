Neri Parenti: “De Laurentiis vince lo scudetto? Mi ammazza se rispondo a questa domanda”

Il regista Neri Parenti glissa alla domanda se De Laurentiis può vincere lo scudetto altrimenti il presidente lo ‘ammazza’ se risponde

Il regista Neri Parenti non ha voluto rispondere in maniera ironica alla domanda se Aurelio De Laurentiis può vincere lo scudetto. A Firenze a margine dell’evento “Col viola nel cuore”, il famoso regista di tanti film girati per la Filmauro parla del suo rapporto con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Con grande sarcasmo si smarca dalla domanda di un giornalist: “Ultimamente non l’ho sentito. Se può vincere lo scudetto? No, per carità: non mi faccia questa domanda perché se dico qualcosa poi mi ammazza… Per carità (ride, ndr)”. De Laurentiis, come è noto, è molto scaramantico.

Neri Parenti si è poi soffermato anche della Fiorentina “Si sta riprendendo, la squadra di adesso mi piace anche se mi appassionava di più quella di Hamrin o dei Cecchi Gori“. Il regista ha poi risposto alla seguente domanda: “Un film sulla Fiorentina?”. Queste le sue parole: “Non mi è mai venuto in mente di farlo, i film sul calcio sono bruttissimi. Le partite di calcio fatte dagli attori sono terribili. Non dimenticate che in ‘Fuga per la vittoria’ non a caso gli attori erano tutti calciatori professionisti”.