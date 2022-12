Radio Kiss Kiss: “De Laurentiis pazzo di due gioielli: l’Udinese posticipa tutto a giugno”

Radio Kiss Kiss rivela che De Laurentiis è pazzo di due gioielli ma l’Udinese posticipa tutto a giugno

Due gioielli dell’Udinese sono da tempo nel mirino del Napoli. A quanto pare Aurelio De Laurentiis è pazzo di Lazar Samardzic e Simone Pafundi, due ragazzi giovani che si stanno mettendo in mostra con l’Udinese di Andrea Sottil. Il centrocampista tedesco potrebbe essere scelto per sostituire Piotr Zielinski che probabilmente lascerà il golfo di Napoli a fine anno dopo tante stagioni vissute sin dal suo acquisto dall’Empoli quando era un ragazzino.

Di tanti nomi che si stanno facendo in questi giorni, quello di Samardzic è il più concreto in questa fase di mercato. Ed il Napoli ha avuto conferma delle sue qualità con la prestazione ed il goal messo a segno con i friulani allo stadio “Diego Armando Maradona” nell’ultima partita di Serie A prima dello stop per il Mondiale.

Radio Kiss Kiss rivela che l’Udinese non venderà i due gioielli a gennaio e posticipa tutto a giugno

Nel corso della trasmissione odierna di Radio Goal, Valter De Maggio svela che l’Udinese ha deciso di sospendere ogni trattativa in questa fase di mercato, con l’intento di mantenere la rosa così com’è. Quindi ogni discorso per i due gioielli bianconeri si sposta a giugno.