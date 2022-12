Bufera Juventus, il Napoli può vincere lo Scudetto 2018/2019?

La Juventus potrebbe subire la revoca dello Scudetto 2018/2019, in seguito alla bufera, ed in quel caso il titolo passerà al Napoli

L’inchiesta Prima sulla Juventus ha scombussolato ogni certezza e potrebbe avere un effetto retroattivo. Sotto esame anche il campionato 2018-19 con i bianconeri che vinsero davanti al Napoli di Carlo Ancelotti. Nel suo editoriale per il quotidiano Il Domani Stefano Feltri scrive: “Se il calcio italiano fosse uno sport serio, la Juventus dovrebbe vedersi revocare almeno lo scudetto 2018/2019, quando ha giocato il campionato con un bilancio con patrimonio netto negativo (passività superiori alle attività), anche se i conti dichiarati non lo rivelavano”.

Per Feltri lo scudetto 2018/2019 della Juventus dovrebbe essere revocato

Feltri prosegue: “Secondo la procura, queste comunicazioni sociali ingannevoli hanno alterato in maniera rilevante la percezione della solidità dei conti della Juventus: i bilanci andrebbero rivisti per 440 milioni di euro in tre anni, con la conseguenza di avere un patrimonio negativo sia nel 2018/19, sia nel 2020/21. Con i bilanci veri, la Juventus avrebbe probabilmente dovuto lanciare altri aumenti di capitali e la stessa iscrizione alla Serie A sarebbe stata a rischio”.

“I danneggiati sono i soci della Juve, quotata in Borsa, e i suoi creditori. Ma anche tifosi, soci e creditori di altre squadre, perché quelle operazioni hanno distorto il campionato. Come si fa a guardare una Serie A così distorta dall’esigenza di abbellire i bilanci? Davvero ai tifosi non importa nulla di quello che succede prima e dopo il campo? L’illusione che il risultato dei 90 minuti sia determinato solo da variabili sportivi dovrebbe sembrare a tutti sostenibile”, conclude Feltri.