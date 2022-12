Gvardiol diventa un miraggio per il Napoli: offerta faraonica del Real Madrid

Josko Gvardiol diventa un miraggio per il Napoli, in virtù dell’offerta faraonica del Real Madrid

Il Real Madrid fa sul serio per Josko Gvardiol. Lo annuncia il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà che rivela l’ingresso prepotente del club spagnolo per la sorpresa dell’intero Mondiale, di fatti nessuno ha colpito gli addetti ai lavori così come il centrale difensivo del Red Bull Lipsia: “Difensore centrale classe 2002, grande protagonista con la Croazia ai Mondiali. Vi avevamo parlato dell’irruzione Chelsea, ma il Real vuole andare oltre. E ha pronta una proposta da 90 milioni al Lipsia, prevedibilmente per la prossima estate. Ma gli uomini di Florentino Perez hanno intenzione di chiudere adesso, la richiesta del club tedesco sarebbe di 100 milioni”.

Gvardiol si allontana dal Napoli mentre si avvicina al Real Madrid

Pedullà entra nel dettaglio: “C’è lo zampino di Modric in questa operazione? Di sicuro stiamo parlando di un difensore di grande spessore, consacrato dal Mondiale in corso in Qatar”.

Si allontana così dal Napoli Josko Guardiol che lo ha valutato per rafforzare la difesa azzurra.

Restando in casa Real Madrid, Pedullà confida un’altra voce di calciomercato: “Un altro profilo che il Real sta seguendo per la prossima estate è quello del centrocampista Sandi Lovric, classe 1998, arrivato a parametro zero la scorsa estate a Udine”.