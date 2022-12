Ceccarini: “Suslov e Guler: la politica del Napoli è chiara. Lobotka piace al Real Madrid”

Niccolò Ceccarini ritiene che la politica del Napoli è chiara su Suslov e Guler mentre conferma che Lobotka piace al Real Madrid

Niccolò Ceccarini esprime il suo pensiero sulle notizie di calciomercato che riguardano il Napoli. Nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, il giornalista dichiara: “Al Napoli piace Suslov. La politica del club è chiara: la ricerca di giocatori giovani che siano già forti, ma che abbiano, allo stesso tempo, anche delle importanti margini di crescita. Non penso però che il Napoli faccia grandi manovre a gennaio soprattutto dopo quello fatto quest’estate. Magari solo in caso di addio di Demme. Se il tedesco si impunterà per andare via, il Napoli lo cederà”.

Ceccarini conferma l’interessamento del Real Madrid per Lobotka

Il giornalista si è soffermato su Guler: “Giovane di talento, è sul taccuino di Cristiano Giuntoli per il futuro. L’interesse per Guler sta a testimoniare come il Napoli cerchi di anticipare le big su calciatori dalle grandi prospettive future”.

Infine le conferme sulle voci per Lobotka: “Piace al Real Madrid, club dal fascino indiscutibile al quale nessun calciatore potrebbe dire di no. Il Napoli ha dimostrato una grande bravura a credere in un giocatore come lui, ma non credo che nell’immediato ci siano possibilità concrete che possa esserci quest’addio Ma l’interesse di squadre del genere per i giocatori del Napoli indica come abbia lavorato bene la società”.