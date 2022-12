Montefusco: “Hamsik dirigente? Deve avere diritto di parola. Io andai via dopo 6 mesi”

Montefusco rincara la dose e ritorna la sua esperienza del passato: “Hamsik non va scelto per l’immagine: mi deve servire come esperto di calcio, deve avere diritto di parola su questioni di carattere tecnico, altrimenti non ha senso coinvolgerlo in nessun tipo di progetto, secondo me. Io, nel 2006, fui preso da Marino al Napoli per dirigere il Settore Giovanile. Dopo soli sei mesi, però, andai via: voltai le spalle perché capii di essere stato messo lì solo perché avevo un nome famoso”.