Napoli: arriva il consiglio di calciomercato di Hamsik a Giuntoli

Marek Hamsik dà un consiglio di mercato a Cristiano Giuntoli ds del Napoli, il giocatore da prendere è Tomas Suslov del Groningen.

In questi giorni Marek Hamsik ha fatto visita al Napoli durante impegnato nel ritiro in Turchia. Il Trabzonspor condivide lo stesso resort del Napoli ed il centrocampista slovacco ha avuto tempo anche di pranzare con Luciano Spalletti. Sicuramente una bellissima visita quella di Hamsik che ne ha approfittato anche per dare qualche spunto di mercato al direttore sportivo Giuntoli.

Napoli, chi è Tomas Suslov: lo consiglia Hamsik

Si tratta di un centrocampista di 20 anni di nazionalità slovacca che secondo Hamsik potrebbe fare al caso del club azzurro. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Hamsik è rimasto per molte ore anche ieri ospite del complesso residenziale dove alloggia il Napoli. Ma Hamsik ha fatto anche di più: ha dato consigli su alcuni baby talenti che potrebbero fare al caso del Napoli a Giuntoli. Su tutti ha fatto un nome: quello di Tomas Suslov, 20 anni, centrocampista centrale ora al Groningen su cui Marekiaro invita a puntare senza esitazioni“.

Tomas Suslov è un trequartista che all’occorrenza può giocare anche da esterno di fascia. Il classe 2002 è entrato già nel giro della nazionale slovacca e viene ritenuto un potenziale talento. Dotato di grande qualità tecnico e visione di gioco, Suslov è bravo negli inserimenti e nell’ultimo passaggio, mentre deve ancora crescere per quanto riguarda la finalizzazione. Suslov per il Napoli sarebbe uno dei prospetti interessanti su cui Giuntoli e De Laurentiis hanno scommesso già nel recente passato. Il consiglio di Marek Hamsik sarà sicuramente prezioso. Per lo slovacco si parla di un futuro da dirigente in azzurro, chissà che questo non possa essere il primo atto di una nuova era a firma Hamsik.