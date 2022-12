Hamsik incontra Di Lorenzo, da capitano a capitano…

Marek Hamsik incontra Giovanni Di Lorenzo nel ritiro del Napoli in Turchia, dove c’è anche il Trabozonspor dell’ex capitano.

Dal ‘vecchio’ capitano al nuovo capitano, l’incontro tra Marek Hamsik e Giovanni Di Lorenzo è sicuramente un concentrato di emozioni. Due grandi giocatori, ma anche e soprattutto due grandi professionisti sempre pronti a dare il massimo ogni volta che scendono in campo. Non è un caso che sul braccio di entrambi sia finita la fascia di capitano. Sono giorni di grandi ritorni in casa Napoli, visto che un altro capitano, Lorenzo Insigne è passato a trovare la sua ex squadra a Castel Volturno.

Gli azzurri ora si trovano ad Antalya dove svolgeranno la preparazione in vista della ripresa del campionato. Di Lorenzo e gli altri giocheranno anche due amichevoli: il 7 dicembre con l’Antalyaspor e l’11 dicembre con il Crystal Palace. Al rientro in Italia ci sarà anche il test match allo stadio Maradona tra Napoli e Villareal.