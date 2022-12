Malfitano: “Napoli, due operazioni all’orizzonte. Dipende tutto da un calciatore”

Mimmo Malfitano ritiene che ci sono all’orizzonte due operazioni all’orizzonte per il Napoli ma dipende tutto da un calciatore”

L’ex firma storica della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, si sofferma sul calciomercato del Napoli, in vista della finestra di mercato di gennaio. Nel corso di Fuorigioco, programma in onda sulla emittente televisiva campana Tele A, il giornalista napoletano dichiara: “Il Napoli potrebbe fare solo due operazioni di calciomercato: la cessione di Diego Demme e il contestuale approdo in Campania di un nuovo centrocampista. La società azzurra non ha alcuna intenzione di operare degli stravolgimenti, non nel mese di gennaio almeno perché è contenta della rosa”.

Mimmo Malfitano ritiene che il Napoli si muoverà sul mercato solo se Diego Demme decidesse di andare via

Il giornalista della Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio: “Diego Demme non è una mezzala pura, ma nemmeno un regista classico, non è come Stanislav Lobotka per intenderci. Il tedesco tuttavia, per certe caratteristiche, potrebbe sostituire il calciatore slovacco. Al momento l’intenzione dell’ex calciatore del Lipsia è quella di andare via al fine di trovare maggiore spazio altrove. Ma vedremo se ci saranno le condizioni giuste per la cessione”, ha aggiunto Mimmo Malfitano nel corso del suo intervento in televisione.