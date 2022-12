Sabatini: “Kvara? Una locomotiva di Guccini. Quando parte fa le rivoluzioni”

Walter Sabatini è estasiato dalle doti innate di Kvara: lo ritiene una locomotiva di Guccini perché quando parte fa le rivoluzioni

L’apprezzamento di Walter Sabatini per Khvicha Kvaratskhelia è cosa oramai nota. L’ex direttore sportivo di Roma, Bologna e Salernitana scomoda addirittura lo storico cantautore Francesco Guccini per definire il talento georgiano che in estate è stato acquistato dal Napoli, grazie ad una grande mossa di calciomercato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Kvara ha avuto un impatto devastante in Serie A ed in Champions League, ora il Napoli non vede l’ora di riabbracciarlo per la decisiva seconda parte di stagione.

Per Sabatini Kvara è un rivoluzionario perché quando parte fa le rivoluzioni

L’ex ds della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato su Twitch dal profilo di Fabrizio Romano, utilizzando parole di giubilo per l’ex Dinamo Batumi: “Io l’ho preso un giocatore in Georgia anni fa, era molto forte ma un po’ coglione: Mchedlidze. Fece gol a Torino con la Juve all’esordio col Palermo, e vincemmo. Kvara è una locomotiva di Guccini, rivoluzionaria. Quando lui parte fa le rivoluzioni. Quanto vale? Non vale niente. Perché non lo venderanno. Anche Kim mi ha stupito molto. In generale la campagna acquisti del Napoli è più che lodevole”.