Spalletti lo specialista della lunga sosta: il Napoli ha una marcia in più

Luciano Spalletti allenatore del Napoli sa come si vince uno scudetto dopo una lunga sosta, ci è riuscito due volte con lo Zenit San Pietroburgo.

Se in Italia il tecnico di Certaldo è andato vicino alla vittoria del titolo ma non ha mai vinto, cosa diversa è avvenuta in Russia. Con lo Zenit San Pietroburgo Spalletti ha vinto due scudetti consecutivi: nelle stagioni 2009/2010 e 2010/2011. In Russia il campionato si ferma sempre a lungo durante il periodo invernale, poiché con il grande freddo è impossibile giocare a calcio. In questo contesto il tecnico italiano ha maturato una grande esperienza, che può essere fondamentale.

Serie A, il Napoli e la lunga sosta

Oramai con le moderne tecnologie è più semplice acquisire informazioni e cercare soluzioni. Ma ovviamente una cosa è aver maturato esperienza diretta sul campo, un’altra è acquisire quelle stesse informazioni in via teorica. Ecco perché Spalletti ha benedetto la sosta per il campionato in Serie A ed ha portato il Napoli a fare una tournée in Turchia, aumentando i carchi di lavoro.

Gli azzurri sono apparsi non in forma smagliante nelle amichevoli giocate, soprattutto quando hanno affrontato squadre come il Villareal ed il Lille. Due formazioni che riprendono a giocare già dalla prossima settimane e che erano nettamente più avanti in termini di condizione fisica. Spalletti non si è preoccupato, ha spiegato che in questo momento le gambe non fanno quello che la testa chiede.

Ecco perché testerà il suo Napoli in una nuova amichevole, questa volta contro la Primavera, prima di affrontare l’Inter. L’allenatore non è allarmato dalle due sconfitte in amichevole, proprio perché ha voluto aumentare i carichi di lavoro per avere una squadra tonica fino a fine stagione. Da gennaio in poi, infatti, sarà un vero tour de force, si giocherà ogni tre o quattro giorni e bisognerà avere le batterie cariche al massimo per riuscire a tenere botta alle inseguitrici.