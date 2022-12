Alberto Angela: “Amo Napoli, la vita ha un livello più alto, questa è un’oasi”

Alberto Angela parla di Napoli e lo fa alla presentazione del suo libro Nerone, il divulgatore scientifico esalta la città partenopea.

Oggi è Natale e la Rai sceglie di trasmettere Stanotte a Milano, nuova puntata del format di Alberto Angela che lo scorso anno ebbe un clamoroso successo con Stanotte a Napoli. Un viaggio intenso in una città ricca di storia, bellezza e cultura, esaltata dal magnifico racconto del divulgatore scientifico e figlio di Piero Angela.

Alberto Angela recentemente è stato a Napoli per presentare il suo ultimo libro ed al teatro Bellini ha detto: “Quando si viene in questo luogo senti che il livello della vita è nettamente più alto. Si prova una sensazione bellissima ed in un periodo me complesso questa è una gioia. Stare in questa città per me è un’oasi, amo questa città“.

Angela descrive il suo amore per la città partenopea e sottolinea: “Non è solo una questione di calore e di parte umana. La bellezza della città, le sue abitudini e le sue tradizioni sono speciali. Qui ti immergi in qualcosa di antico, non di vecchio sia chiaro. Ogni vicolo racconta una storia, ha qualcosa di diverso e può darti qualcosa. Qui è particolare e bellissimo anche l’aspetto del quotidiano“.

Secondo il giornalista e divulgatore, a Napoli si può “assaporare non solo la città, le persone, i cibi, le meraviglie architettoniche, ma anche qualcosa di impalpabile che non esiste altrove, non esiste nelle altre città italiane“. Angela è colpito dalla presenza dai valori antichi nella vita quotidiana a Napoli e dal modo in cui la città riesce a mantenere un legame con il passato. Inoltre, dice che a Napoli si può sentire come se si fosse “in un mondo che non ha tempo, che esiste dalla fondazione“, e che questa è la causa dell’amore per la città.