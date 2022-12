Spalletti: Natale in famiglia, è pronto a ricominciare

Luciano Spalletti ha trascorso il Natale in famiglia, il tecnico toscano riprenderà il 27 gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno.

Il tecnico degli azzurri si è goduto qualche giorno di vacanza così come i suoi calciatori. C’è chi come Anguissa è rimasto a Napoli, come fatto da Juan Jesus. Chi come Kvaratskhelia è andato a Parigi a trascorrere il Natale.

Spalletti ha passato il Natale in famiglia tra gli affetti più cari. L’allenatore toscano è molto legato alla sua tenuta dove passa gran parte del tempo appena il suo lavoro glielo permette. Un uomo genuino Spalletti, che appena può fa ritorno alle origini. Ma da domani Spalletti farà ritorno a Castel Volturno dove dovrà guidare gli allenamenti del Napoli. Dopo qualche giorno di pausa rigenerativa ci si immerge di nuovo nel fitto calendario del calcio stravolto dai Mondiali in Qatar. Serie A, Coppa Italia e Champions League. Sono queste le competizioni in cui il Napoli è chiamato a giocare.

Gli azzurri sono primi in classifica in Serie A, devono affrontare gli ottavi di Champions League contro il Francoforte a febbraio ed entrano in gioco negli ottavi di finale di Coppa Italia in cui affronteranno la Cremonese il 17 gennaio.