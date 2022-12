Capodanno 2023, Napoli è tra le mete più scelte dagli europei: “È la città più bella del mondo”

Capodanno 2023, Napoli è tra le mete più scelte dai turisti europei per festeggiare il nuovo anno. Boom di Tedeschi e Olandesi.

Napoli figura agli ultimi posti nella classifica sulla qualità della vita redatta da un noto giornale del Nord, ma le realtà dice ben altro. Il capoluogo partenopeo è tra le città più visitate dai turisti europei.

La capitale del sud è una delle mete più ambite dagli europei. Napoli ha superato Venezia, Firenze e Roma, con buona pace di chi continua a sputare odio e veleno.

Dal ponte dell’immacolata al capodanno 2023 le strutture alberghiere di Napoli non ha un posto libero, così come i ristoranti risultano sempre pieni sia di giorno che di sera.

CAPODANNO 2023, TURISTI TEDESCHI E OLANDESI SCELGONO NAPOLI

Napoli è tra le città più scelte dagli europei per festeggiare il Capodanno 2023. In particolare, a preferire il capoluogo partenopeo sono tedeschi e olandesi. Per i visitatori di Paesi Bassi e Germania, infatti, Napoli è la prima scelta, dietro Roma e Milano.

Ottimo il posizionamento anche tra i viaggiatori italiani, per i quali la città di Partenope si posizione al terzo posto. In questo caso, Napoli riesce a “battere” la concorrenza di Roma (16esima) e Milano (18esima), posizionandosi appena dietro le capitali Parigi, Barcellona, Londra, Amsterdam e Praga, come riporta il portale specializzato jetcost.it.

Molti i commenti positivi sulla città da parte dei turisti: “E’ la città più bella del mondo”, “Un sole che riscalda anima e corpo”, “Città incredibile in ogni suo angolo”, “Temperatura perfetta, una bellezza incredibile”, si legge sul portale.

Jetcost testimonia che in Italia il turismo è ripartito dopo lo stop forzato causato dal Covid. Molti europei che vogliono trascorrere la fine dell’anno lontano da casa, lo faranno in Italia; le città d’arte, la ricca cultura, i piccoli borghi, le tradizioni e la ricca offerta enogastronomica, i buoni alberghi, le infrastrutture e i prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi a causa dell’inflazione in Europa hanno reso l’Italia il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere l’inizio del 2023, solo dietro alla Spagna e davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito.

NAPOLI, IL PIANO PER IL CAPODANNO 2023

Il capodanno 2023 a Napoli parlerà molte lingue diverse, la città è pronta. Saranno intensificati i controlli nelle aree urbane dove si registra la maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle in cui, solitamente, si riscontrano i maggiori flussi e movimenti di persone.

Il Comune di Napoli, in particolare, sta per emanare un’apposita ordinanza individuando le aree interessate da situazioni di potenziale assembramento per cui l’accesso da parte di ulteriori cittadini potrà essere temporaneamente interdetto in caso di necessità ai fini di tutela della pubblica incolumità.

Per i locali pubblici che si trovano nelle zone della movida sarà inoltre fissato il divieto della vendita da asporto e di somministrazione in contenitori di vetro e lattine, con esclusione dei servizi ai tavoli.

E’ stata, inoltre, concordata l’intensificazione di servizi di controllo nella zona di San Rocco, Frullone e via Emilio Scaglione, nonché dei quartieri Spagnoli, per la prevenzione ed il contrasto di eventi criminosi.

NAPOLI, IL PROGRAMMA PER IL CAPODANNO 2023

Ad annunciare la sorpresa del programma di Capodanno è stato direttamente il sindaco Gaetano Manfredi.