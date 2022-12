Juan Jesus il post di Natale è tutto da ridere

Juan Jesus ha pubblicato un post di auguri per Natale, il difensore del Napoli riporta in auge il suo personaggio Batjuan.

Il difensore del Napoli è sempre molto simpatico quando scrive sui social. Negli ultimi tempi ironicamente ha lanciato il suo personaggio Batjuan, che ha rispolverato per gli auguri di Natale.

Juan Jesus ha pubblicato sui social una foto sui social con il maglioncino del Napoli versione natalizia, acquistabile sullo store della SSCN. Poi ha scritto: ”

“Tanti auguri da JJNATALE

Anche se lo avete scoperto non dite a nessuno che JJNATALE e BatJuan sono la stessa persona!!!”

Juan Jesus sta dimostrando ancora una volta di essere un uomo spogliatoio, oltre che che un grande professionista. Sempre attento e sempre pronto a dare il massimo quando scende in campo. Ma allo stesso tempo non crea nessun problema quando non gioca titolare, anzi continua sempre a dare il suo supporto alla squadra.