Inter i tifosi ci credono: “Battiamo il Napoli, poi lo scudetto”, San Siro sold out

Inter-Napoli con 75 mila tifosi allo stadio San Siro, i supporters nerazzurri credono ancora nella conquista dello scudetto.

Nel calcio e nello sport in generale niente, o quasi, è impossibile. Quindi è legittimo che a Milano sponda Inter si creda ancora di poter conquistare il titolo, nonostante il Napoli abbia 11 punti di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi. Ovviamente ci sono anche le altre come Milan, Juve che però hanno un distacco minimo dai nerazzurri. I tifosi dell’Inter credono nella conquista del titolo in Serie A, che però passa inevitabilmente dalla sfida di San Siro.

Inter-Napoli: sfida scudetto

Simone Inzaghi con ogni probabilità dovrà fare a meno di Brozovic, Martinez e De Vrij che al massimo potranno andare in panchina. Ma Inter-Napoli del 4 gennaio 2023 è una sfida da vincere ad ogni costo. In caso di vittoria la squadra di Inzaghi andrebbe a otto punti di svantaggio dal Napoli, ma nel caso di sconfitta potrebbe forse veramente dire addio ad ogni sogno scudetto. Anche un pareggio potrebbe condannare l’Inter che dunque è costretta a vincere.

L’Inter per battere il Napoli nella sfida scudetto potrà contare sulla spinta dei suoi tifosi. Il San Siro è già pieno in ogni ordine di posto. I biglietti per i tifosi del Napoli sono ‘appena’ 4500 per il settore ospiti, anche se non potevano essere acquistati per i residenti in Campania a causa degli scontri degli scorsi anni. Ma è sicuro che ci saranno tifosi azzurri anche in altri settori dello stadio.

Ma ovviamente la maggioranza dei supporters sarà nerazzurra. I tifosi dell’Inter sono convinti che lo scudetto sia ancora possibile. Sui social c’è grande fiducia e sembra quasi scontato che riusciranno a battere il Napoli di Spalletti. L’opinione comune è che dalla sfida con la squadra partenopea partirà la grande rimonta che porterà alla vittoria finale.