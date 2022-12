Spalletti carica il Napoli: “Non ci siamo mai fermati”, il discorso in allenamento

Luciano Spalletti durante il discorso in allenamento a Castel Volturno carica il Napoli in vista della sfida contro l’Inter.

Il tecnico del Napoli sa quanto sia importante avere un’ottima tenuta mentale. Soprattutto in questo momento in cui la sosta ha bloccato il campionato per oltre un mese, lasciando vacanze e relax ai giocatori. Cinque calciatori del Napoli sono partiti per il Mondiale, ma gli altri hanno potuto staccare la spina ed anche il ritiro in Turchia non può essere come una competizione ufficiale. Per dirla alla Gattuso, Spalletti ha fiutato il pericolo ed ha capito che uno dei problemi del Napoli può essere quello di ritrovare la giusta concentrazione.

Spalletti il discorso alla squadra

L’allenatore vuole far ritrovare subito la giusta mentalità al suo gruppo che può allenare da qualche giorno senza assenze. Ripartire alla grande e farlo in una sfida difficile come Inter-Napoli, significa lanciare un messaggio, anche psicologico, a tutte le inseguitrici. Ecco quanto scrive Corriere della sera sul discorso di Spalletti al Napoli: “Non ci siamo mai fermati», ripete l’allenatore del Napoli, come se fosse un mantra. «La testa è rimasta sempre lì» aggiunge, allontanando lo spettro di possibili timori. Lì dove la squadra ha chiuso la prima parte di stagione mantenendo la distanza di sicurezza di otto punti sulla seconda in classifica (il Milan), lì dove ha cominciato a realizzare che avrebbe potuto recitare un ruolo da protagonista. Il Napoli capolista ha così una consapevolezza mentale: il 4 gennaio contro l’Inter non sarà un ricominciare tutto daccapo ma la naturale prosecuzione di un percorso a ostacoli“.