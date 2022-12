Repubblica – Jorginho vuole (di nuovo) il Napoli: è in scadenza di contratto col Chelsea

Jorginho vuole ritornare al Napoli, il centrocampista italo-brasiliano si libera a parametro zero a fine stagione, sondaggio del Barcellona.

L’indiscrezione è di quelle clamorose e viene lanciata da Repubblica. Jorginho sogna il ritorno in maglia azzurra. Il centrocampista del Chelsea non ha mai dimenticato la piazza e la città partenopea, ha tanti amici, parla il dialetto napoletano ed è sempre rimasto in contatto con l’ambiente. Il giocatore continua a seguire il Napoli anche da Londra, sponda Chelsea società con cui ha vinto anche una Champions League. Ma ora il suo rapporto con il club di Premier League è arrivato al capolinea.

Napoli: Jorginho vuole ritornare, nodo ingaggio

Il contratto di Jorginho con il Chelsea scade a giugno del 2023. Praticamente già da gennaio può firmare per qualsiasi altro club a parametro zero. Il giocatore sta riflettendo sul suo futuro. Ha richieste importante, con il Newcastle ed il Barcellona che hanno fatto un sondaggio per Jorginho. Per questi due club il suo ingaggio da 6 milioni di euro a stagione non sarebbe affatto un problema.

Ma al cuore difficilmente si comanda. Ecco perché Jorginho pensa di tornare al Napoli e secondo Repubblica aspetta una mossa del “presidente De Laurentiis. Desidera tornare a vestire la maglia azzurra, ma l’operazione resta piuttosto complessa: lo stesso De Laurentiis già dalla scorsa estate ha adottato una politica sugli ingaggi molto oculata e i 6 milioni che Jorginho attualmente guadagna in Inghilterra sono fuori portata per le casse societarie del Napoli.

Il giocatore dovrebbe tagliarsi l’ingaggio del 50% o giù di lì: è disposto a venire incontro a De Laurentiis, magari spalmando l’ingaggio per più anni di contratto, ma per far partire la trattativa serve un passo da parte del presidente, che valutaanche altri profili per quel ruolo. Spalletti, ovviamente, accoglierebbe volentieri il centrocampista 31enne in rosa: tatticamente Jorginho gli permetterebbe di costruire, insieme a Lobokta (che ha trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2027), un tandem di alto livello pronto ad alternarsi tra campionato e Champions League“.