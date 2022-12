Inter: guai per Inzaghi, col Napoli non ci saranno Martinez e Brozovic

Simone Inzaghi non potrà schierare titolari Martinez e Brozovic per la sfida Inter-Napoli in programma il 4 gennaio 2023.

I due giocatori sono reduci dalle fatiche del Mondiale. Entrambi sono arrivati fino alla fine, anche se con obiettivi diversi. Lautaro Martinez si è laureato campione del Mondo con l’Argentina. Mentre Marcelo Brozovic ha conquistato il terzo posto con la Croazia nella finalina con il Marocco. I due giocatori sono rientrati ad allenarsi alla Pinetina da pochi giorni, ma le loro condizioni fisiche non sono delle migliori e stanno seguendo una tabella di marcia personalizzata.

Inter-Napoli: Brozovic e Martinez partono dalla panchina

Oggi l’Inter gioca l’ultima amichevole col Sassuolo ma Simone Inzaghi non ha nemmeno convocato Brozovic e Martinez. Per loro una tabella di marcia a parte per recuperare la forma migliore. Secondo Salvatore Bagni i due potrebbero comunque trarre beneficio dal fatto che hanno giocato fino a qualche settimana fa, senza avere una pausa così lunga.

Ma è quasi impossibile che Martinez e Brozovic partiranno titolari durante Inter-Napoli. L’argentino ha avuto fastidi alla caviglia anche durante il Mondiale, un fattore che lo ha condizionato molto, come ha ammesso anche lo stesso giocatore. Sta recuperando la forma migliore ma non è previsto che giochi dal primo minuto col Napoli.

Brozovic è rientrato con due giorni di anticipo a Milano per curare il fastidio alla caviglia che gli ha fatto saltare la finale col Marocco. Niente di grave ma anche per il croato c’è una tabella di marcia a parte che viene rispettata in questi giorni e non è previsto un suo impiego da titolare con gli azzurri di Spalletti, anche perché il problema fisico non è del tutto superato. Altro assente importante in casa Inter sarà De Vrij che potrebbe andare al massimo in panchina per la sfida di San Siro tra Inter e Napoli.