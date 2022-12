Inter sfida il Sassuolo in amichevole: out Brozovic e Lautaro

L’Inter sfida il Sassuolo in amichevole, tra i convocati di Simone Inzaghi non ci sono Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic.

I due giocatori sono reduci dalle fatiche del Mondiale, entrambi sono arrivati fino alla fine con Martinez che si è laureato campione del Mondo con l’Argentina, mentre Brozovic con la Croazia si è piazzato al terzo posto. Il centrocampista croato ha smaltito l’infortunio accusato proprio nella parte finale della competizione in Qatar e si è presentato agli allenamenti con un giorno di anticipo. Ovviamente sia Brozovic che Martinez non sono nelle condizioni migliori, per questo non saranno convocati per la sfida amichevole Sassuolo-Inter in programma giovedì 29 dicembre alle ore 17.00.

Inter: i convocati per l’amichevole col Sassuolo

Portieri: Handanovic, Onana, Brazao.

Difensori: Skriniar, D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni, Fontanarosa, Dimarco, Gosens, Dumfries, Darmian, Bellanova, Zanotti.

Centrocampisti: Asllani, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Lukaku, Correa, Carboni, Stankovic, Curatolo.

Questa sarà l’ultimo test match per Simone Inzaghi prima della sfida Inter-Napoli, gara in programma il 4 gennaio allo stadio San Siro. Una sfida importantissima per i nerazzurri che devono recuperare 11 punti al Napoli primo in classifica in Serie A. Per la squadra nerazzurra sarà una sfida da vincere ad ogni costo per tenere ancora vive le speranze scudetto.