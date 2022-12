Rossitto: “Spalletti un fenomeno. Perdere in amichevole è stato un bene”

Fabio Rossitto ex giocatore del Napoli ha parlato della squadra di Luciano Spalletti al primo posto in classifica in Serie A.

Ai microfoni di Radio Crc, Rossitto ha esaltato Spalletti: “Non ci sono segreti, Spalletti è un fenomeno sotto l’aspetto umano e non solo. Ha avuto grandi esperienze, è una persona buona, a Napoli sta dando il meglio di se.

Luciano sta sempre sul pezzo, ti fa allenare divertendoti. Questo Napoli ricomincerà da dove ha finito perché si vede che i giocatori si divertono, per di più c’è l’entusiasmo di trovarsi in testa con tanti punti di vantaggio.

Quest’anno l’Argentina ha vinto il Mondiale potrebbe essere un segno, tutti tifano per lo scudetto del Napoli. È la prima volta che succede una sosta del genere, credo che Spalletti si renda conto quello che sta capitando a Napoli e si sente quell’aria che non si sentiva da molti anni. Sa benissimo la strada da percorrere, non c’è niente da festeggiare serve restare concentrati e pedalare“.

Poi Rossitto ha aggiunto: “Non è mai semplice tenere la concentrazione, basta poco nel calcio per perdere quella continuità. La squadra sa benissimo quello che è l’obiettivo reale, c’è tanta qualità.

In questa prima parte di stagione il Napoli è stata la squadra migliore, ma soprattutto quella più motivata. In questo momento, il Napoli ha un centrocampo completo e tutto questo viene valorizzato dal modo di giocare di questa squadra.

È fondamentale alla ripresa avere un gruppo ben rodato, le sconfitte nelle amichevoli sono state un bene perché ti tengono concentrato e con i piedi per terra.

A livello mentale per chi insegue il Napoli non è semplice, soprattutto vedendo il distacco che c’è. Ho visto, però, tanti campionati di squadre che anche con un grande vantaggio venivano prese dal panico e perdevano punti. Faccio fatica a pensare che il Napoli possa perdere punti“.