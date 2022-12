Argentina campione, Leo Messi, commossa lettera di dopo il Mondiale: “Questa Coppa è anche di Diego Maradona”

Leo Messi in una commossa lettera dopo la vittoria dell’Argentina al Mondiale riassume a parole il proprio stato d’animo: “Questa Coppa del mondo è anche di Diego Maradona”.

Leo Messi dopo aver pubblicato attraverso i propri account social foto insieme alla Coppa ha scelto anche di mettere le proprie emozioni in parole attraverso un’emozionate lettera in cui ha ricordato tutto il percorso e gli sforzi profusi per arrivare a mettere le mani su questa Coppa del Mondo così bramata e desiderata e finalmente arrivata fra le sue braccia.

“Da Grandoli al Mondiale in Qatar sono passati quasi 30 anni. Sono stati quasi tre decenni in cui il pallone mi ha dato tante gioie e anche un po’ di tristezza. Ho sempre avuto il sogno di diventare Campione del Mondo e non ho voluto smettere di provarci, pur sapendo che sarebbe potuto anche non accadere mai. Questa Coppa che abbiamo vinto è anche per tutti coloro che non l’hanno raggiunta nei precedenti Mondiali che abbiamo giocato, come nel 2014 in Brasile, dove tutti se la sarebbero meritata per come hanno lottato fino alla finale, per gli sforzi profusi nel lavoro e la voglia pari alla mia di tagliare questo traguardo. Ce la saremmo meritata anche se quella finale fu maledetta”.

“Questa Coppa è anche di Diego Maradona”

Prosegue Messi : “È anche di Diego che ci ha incoraggiato dal cielo. E di tutti quelli che hanno sempre incitato e sostenuto la Nazionale senza guardare tanto al risultato ma piuttosto alla voglia che ci abbiamo sempre messo, anche quando le cose non andavano come avremmo voluto. E, naturalmente, è di tutto questo bellissimo gruppo che si è formato e dallo staff tecnico e di tutte le persone che, nell’anonimato, lavorano giorno e notte per facilitarci le cose. Molte volte il fallimento fa parte del viaggio di una persona e dell’apprendimento e le senza delusioni è impossibile pervenire al successo. Grazie mille di cuore! Forza Argentina!!!”.

I migliori marcatori dell’Argentina ai Mondiali

Giocatore Gol fatti Messi 13 (5 Mondiali) Batistuta 10 (3 Mondiali) Maradona 8 (4 Mondiali) Stábile 8 (1 Mondiale) Kempes 6 (3 Mondiali)

– Messi è l’unico giocatore ad aver segnato in Coppa del Mondo FIFA quando aveva meno di vent’anni, da over 20 e da over 30. Pelè non è riuscito in quest’impresa per soli quattro mesi.

1 – Grazie al quarto rigore trasformato in questo Mondiale, Messi segnando nella finalissima Argentina-Francia è diventato l’unico calciatore ad aver segnato in tutti e 4 i turni ad eliminazione diretta di un Mondiale: prima del penalty di stasera, aveva trovato la via della rete, agli ottavi contro l’Australia, ai quarti contro l’Olanda e in semifinale contro la Croazia.

1 – Fra reti segnate (13) ed assistenze recapitate (8), il 10 argentino è il calciatore che nella storia del Mondiale ha inanellato più gol e assist (21). Prima della finalissima di stasera, condivideva questo primato con Klose, Ronaldo il Fenomeno e Gerd Muller (tutti a quota 19).

35 anni e 177 giorni – Messi è il primo calciatore over 35 a segnare 7 gol in una singola edizione della Coppa del Mondo.

16 anni e 184 giorni – Messi ha segnato il suo primo e il suo ultimo gol in Coppa del Mondo FIFA a 16 anni e 184 giorni di distanza. Il periodo più lungo fra primo e ultimo gol nella storia della Coppa del Mondo FIFA apparteneva a Cristiano Ronaldo, con 16 anni e 160 giorni.