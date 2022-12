Il Napoli è la migliore squadra del 2022: I numeri record di Spalletti

Il Napoli di Spalletti è la migliore squadra del 2022. Gli azzurri hanno certificato il primato in serie A e nel girone di Champions League.

L’amichevole con il Lille, la ex squadra di Osimhen, chiude un anno da ricordare allo stadio Maradona. L’anno in cui il Napoli ha riconquistato il posto in Champions – purtroppo sottovalutato da una parte della tifoseria, arrivata a contestare Spalletti e gli azzurri prima della partita col Sassuolo – ed è poi balzato al comando del campionato, chiudendo la prima parte del torneo con un vantaggio di 8 punti.

NAPOLI MIGLIORE SQUADRA DEL 2022

Il Napoli si conferma la migliore squadra del 2022. Nella prima parte dell’anno vi sono state speranze e delusioni, come purtroppo è accaduto in precedenti stagioni azzurre. Perché dopo la vittoria a Bergamo, a inizio aprile, sembrava che il Napoli potesse davvero prendere il volo sfruttando le partite interne con Fiorentina e Roma e poi la tranquilla trasferta ad Empoli. Invece, un solo punto in 270 minuti e la fine del sogno scudetto. Ma il rientro in Champions – l’obiettivo condiviso da De Laurentiis e Spalletti – è stato centrato e da quel risultato il Napoli è ripartito con buoni investimenti sul mercato, come hanno certificato il primato in serie A e nel girone di Champions League.

Il 2022 è stato l’anno record per Luciano Spalletti e del suo Napoli. Gli azzurri sono davanti a tutti in classifica alla sosta dettata dal Mondiale in Qatar, ma sono davanti a tutti anche nella graduatoria dell’anno che sta per concludersi. 81 i punti messi insieme da Osimhen e soci nel 2022, +4 sul Milan campione d’Italia, +13 sull’Inter e +14 sulla Juventus di Allegri. Abissali le distanze dalle romane: gli azzurri chiudono l’anno a +18 sulla Lazio di Sarri e a +23 sulla Roma di Mourinho.

E adesso il 2023, che si aprirà con la doppia trasferta in casa dell’Inter e della Sampdoria, prima della partita con la Juve allo Stadio Maradona. Una partita che ha sempre grande fascino, a prescindere dalle posizioni in classifica. Intanto, applausi ad Osimhen e ai suoi compagni nell’ultimo atto a Fuorigrotta.

Napoli: la classifica completa del 2022

Napoli 81 punti

Milan 77

Inter 68

Juventus 67

Lazio 63

Roma 58

Udinese 51

Fiorentina 49

Atalanta 48

Torino 46

Sassuolo 42

Salernitana 40

Bologna 38

Hellas Verona 34

Spezia 33

Empoli 31

Sampdoria 22