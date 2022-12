Napoli un’altra amichevole a dicembre: arriva il Lille

Il Napoli pronto a giocare un’altra amichevole a dicembre, questa volta con il Lille sempre allo stadio Maradona.

Il Napoli è impegnato sicuramente in tre amichevole a dicembre: una è già stata giocata Napoli-Antalyaspor ha visto la vittoria degli azzurri alla prima uscita dopo la sosta. Un po’ di gambe pesanti e più di qualche esperimento tattico per Luciano Spalletti. L’allenatore ha lanciato il 4-2-3-1 con Rasapdori da trequartista e con Osimhen e Kvaratskhelia, ma ha provato anche la difesa a tre con Di Lorenzo centrale.

La prossima amichevole gli azzurri la giocheranno domenica 11 dicembre sempre in Turchia dove è in programma Napoli-Crystal Palace valida per la ‘Winter Football Series by Regnum’.

Napoli-Lille: quarta amichevole?

Il Napoli ha in programma un terzo test match il 17 dicembre, ma allo stadio Diego Armando Maradona. La sfida sarà Napoli-Villareal e saranno protagonisti anche Reina e Albiol, indimenticati e amatissimi giocatori che hanno vestito la maglia azzurra.

Ma allo studio c’è anche l’amichevole Napoli-Lille, sfida che non è stata ancora ufficializzata dalla SSCN. Il Corriere dello Sport parla di una possibilità concreta di vedere la squadra di Spalletti in campo contro il Lille il 21 dicembre alle ore 20. Sarebbe l’ultimo test prima di preparare la sfida con l’Inter. Dunque l’ex squadra di Osimhen sarebbe l’ultima avversaria prima di tuffarsi nuovamente nelle gare ufficiali. Il 4 gennaio c’è subito Inter-Napoli, prima sfida scudetto per gli azzurri che avranno un paio di settimane di fuoco con la sfida prima ai nerazzurri, poi alla Juventus e dopo alla Roma. Insomma gare davvero complicate, che possono essere uno spartiacque per la stagione azzurra. Ecco perché Spalletti non vuole lasciare nulla di intentato e sta cercando anche novità tattiche in Turchia, così da poter sorprendere gli avversari con nuove soluzioni.