Calciomercato: Kadioglu al Napoli, ma attenti alla stellina Antonio Silva

Il Napoli vuole Ferdi Kadioglu la società azzurra segue il giocatore del Fenerbahce, ma anche Antonio Silva. Alessandro Zanoli può essere ceduto.

Ci sono movimenti importanti di calciomercato in casa Napoli. C’è del fuoco sopito sotto la cenere, che preannuncia possibili colpi di mercato. Colpi che non dovranno per forza concretizzarsi, perché in questo momento la forza del club azzurro è proprio questa: poter avere la possibilità di rifiutare. La rosa dei partenopei è completa e lo ha dimostrato in questa prima parte di stagione facendo fronte anche a diversi infortuni. Questo però non significa che non possa essere migliorata, soprattutto in certi reparti. Demme e Zanoli pensano alla cessione, vogliono giocare ed il Napoli può assecondarli, anche se con movimenti diversi. Demme può andare via a titolo definitivo, Zanoli solo a titolo temporaneo.

Cessione Zanoli c’è Kadioglu, Antonio Silva la sorpresa per il Napoli

Giuntoli lavora su più fronti per non farsi trovare impreparato. La Salernitana chiede Demme ed il Napoli va su Ilic, ma se Zanoli pensa di andare a giocare c’è già il sostituto. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Se Zanoli chiederà di andare a giocare altrove, si affronterà il tema del terzino destro: il turco Ferdi Kadioglu del Fenerbahçe, 23 anni, è un’ipotesi. Dal Portogallo, intanto, lanciano anche il Napoli sulle tracce di una delle stelline del calcio lusitano: Antonio Silva, difensore centrale di 19 anni inseguito da mezza Europa“.

Il Napoli per Antonio Silva si è messo in fila, scrutando l’orizzonte. Sa che non sarà semplice acquistare questo giocatore il cui cartellino ha un valore di oltre 20 milioni di euro. Antonio Silva ha un contratto con il Benfica fino al 2027, quindi è blindato da questo punto di vista. Chiunque voglia acquistarlo dovrà investire molto ed anche in fretta, altrimenti il suo valore potrebbe aumentare.