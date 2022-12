Terim: “Tifo Napoli. In Messi ho visto un po’ di Maradona”

Fatih Terim al Golden Foot a Montecarlo ha parlato di diversi argomenti, tra cui anche del paragone Messi-Maradona si è detto tifoso del Napoli.

L’allenatore turco è tornato sul paragone tra Messi e Maradona ed ha detto: “In Messi ho rivisto qualcosa di Maradona. Fino a tre mesi fa, ho fatto un’intervista e mi hanno chiesto il migliore del mondo tra Messi, Ronaldo, Maradona, Pelé. La mia classifica? Primo Messi, poi Messi, poi Messi, poi tutti gli altri. Maradona è stato un grandissimo giocatore, anche Ronaldo fortissimo, ma a me piace molto Messi. Se lui vuole, può fare qualsiasi cosa in campo”.

Poi sulla Serie A ha aggiunto: “Sono molto felice per quello he sta facendo Luciano Spalletti. È un amico ed un grande allenatore. Firenze è la mia seconda casa, ho allenato la Fiorentina ed il Milan, ma tifo Napoli e spero che vinca lo scudetto“.

Ma Terim tifa Napoli anche in Champions League, con la finale che si gioca ad Istanbul: “Ci sono tre squadre in corsa, ma io spero che il Napoli possa arrivare in finale “. Parole importanti quelle di Terim che non ha mai allenato il Napoli, ma dimostra comunque un affetto per la squadra partenopea.