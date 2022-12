Messi è più forte di Maradona? Sicuramente straccia Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a paragone con Diego Armando Maradona, dualismo eterno. Ma sicuramente l’argentino è migliore di Cristiano Ronaldo.

Hanno duellato su un campo da calcio per anni e si sono sfidati a suon di titoli vinti, quelli di squadra e quelli personali. Messi e Cristiano Ronaldo hanno segnato un’epoca, quella più recente che è tramontata con l’edizione dei Mondiali 2022 vinti dall’Argentina ai calci di rigore. Né il portoghese e né l’argentino giocheranno più un Mondiale con le rispettive nazionali per sopraggiunti limiti derivati dall’età. A questo punto si può forse tirare un bilancio su chi sia il più forte tra i due. Le scuole di pensiero sono tante e c’è chi propende nettamente per Cristiano Ronaldo, una macchina costruita a suon di allenamento e impegno. Messi però ci mette il genio, quello puro, speciale, che si ha nel sangue e che fa impazzire tantissimi tifosi in tutto il mondo.

Messi, Maradona e Cristiano Ronaldo

Il confronto tra giocatori di tanta grandezza sembra davvero complicato da proporre. A livello di titoli di squadra andiamo su numeri clamorosi. Cristiano Ronaldo ha vinto ben 5 Champions League. Mentre Messi si è fermato a quattro. Per quanto riguarda il Pallone d’Oro, invece, stravince l’argentino con 7 titoli vinti, mentre il portoghese ne ha vinti 5.

Ma la vittoria del Mondiale 2022 farà aumentare ancora di più la discussione sul paragone tra Messi e Maradona. I due giocatori sono da sempre paragonati e sicuramente la Pulce ha vinto più titoli, ma quello di Diego era un calcio diverso con meno competizioni, meno partite. Inoltre la carriera del Pibe de Oro è stata fermata in anticipo, mentre quella di Messi continua sfolgorante anche a 35 anni.

Ma c’è da dire che Messi ha dovuto convivere da sempre con l’ombra di Diego e la mancata vittoria del Mondiale pesava come un macigno. Una macigno che ora è stato frantumato, grazie anche ad una doppietta del numero dieci del Psg.

Ma questo Mondiale forse un verdetto tra i paragoni tra questi tre calciatori forse lo ha tirato fuori: chi sia più forte tra Messi e Maradona è complicato dirlo, ma sicuramente l’ex Barcellona è più forte di Cristiano Ronaldo. Lo è per tecnica e per come interpreta il gioco del calcio. Per la magia che mette sul terreno di gioco, che può mettere solo chi ha avuto un dono alla nascita.