Argentina campione del Mondo: Kvaratskhelia posta la foto di Maradona e Messi

L’Argentina è campione del Mondo, battuta la Francia in Qatar. Kvaratskhelia festeggia con un post sui social con Messi e Maradona.

Grande successo di pubblico per la finale Argentina-Francia decisa ai calci di rigore dopo una partita estremamente emozionante, terminata 3-3 dopo i supplementari. Ai rigori l’Argentina di Messi ha vinto la sua terza coppa del Mondo.

Al termine del match anche Kvicha Kvaratskhelia ha pubblicato una foto con Maradona che consegna la coppa a Messi, in un emblematico passaggio di consegne. La Seleccion, infatti, non vinceva da Messico 1986, quando la Nazionale sudamericana fu guidata dal più forte calciatore di tutti i tempi. Una vittoria entusiasmante quella dei sudamericani che sono riusciti a battere anche le difficoltà, perché il ritorno della Francia, capace di pareggiare dopo aver subito due gol, ma anche di rientrare in partita dopo il gol subito nei supplementari, poteva abbattere chiunque. Invece l’Argentina dal dischetto è stata estremamente precisa ed è riuscita ad agguantare la vittoria finale.

La foto di Kvaratskhelia con Maradona e Messi fotografa un po’ quella che la cronaca del momento. Il paragone tra i due fuoriclasse argentini è sempre stato di attualità. C’è chi è convinto che Messi sia il più forte di tutti e con la vittoria della Coppa del Mondo si avvalora questa tesi. Chi invece è assolutamente certo che Maradona per tecnica e carisma sia sempre inarrivabile, anche per un alieno e un fuoriclasse come Maradona. Un paragone quello tra i due calciatori che forse durerà per sempre, anche perché si tratta di opinioni. Chi non ha visto giocare Maradona potrebbe essere più sbilanciato verso la Pulce. Ma chi ha visto in campo il Pibe de Oro è sempre convinto che sia stato Diego il più forte di tutti.