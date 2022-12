Argentina-Francia: highlights e sequenza dei calci di rigore – VIDEO

L’Argentina batte la Francia e vince i Mondiali 2022 in Qatar, partita decisa ai calci di rigore, sequenza perfetta per i sudamericani.

Argentina-Francia è stata già definita la partita del secolo. Una finale bellissima con l’Argentina avanti per due gol fino al minuto 81 quando prima il rigore di Mbappé e poi il tiro al volo sempre dell’attaccante del Psg hanno portato la partita in parità. Il match a quel punto si è messo bene per i transalpini che avevano in mano il pallino del gioco, ma nel secondo tempo supplementare l’Argentina è uscita con un’azione palla al piede da urlo che ha portato prima al tiro di Lautaro Martinez e poi al al gol di Messi su ribattuta del portiere Lloris. Sembrava tutto fatto, ma al minuto 118 di Argentina-Francia è arrivato il pareggio sempre di Mbappé ancora su rigore.

Mondiali Qatar 2022: highlights sequenza dei rigori di Francia-Argentina

Ma nel finale di partita c’è stato anche il tempo per altre due clamorose azioni: prima Kolo Muani si è divorato un gol solo davanti alla porta di Martinez, bravo a compiere una parata straordinaria. Poi sul rovesciamento di fronte l’Argentina ha avuto la possibilità di segnare con Martinez che però non è riuscito a girare bene il cross di Montiel.

Così si è andati ai calci di rigore che ha premiato l’Argentina di Messi: 4-3 il risultato dei tiri dal dischetto con i sudamericani che ritornano a vincere la Coppa del Mondo per la terza volta nella sua storia e 36 anni dopo l’edizione di Messico 1986 con la Nazionale guidata da Diego Armando Maradona. Al termine della partita è scoppiata l’esultanza per il popolo argentino sparso in tutto il mondo, grandi festeggiamenti anche a Napoli, dopo molti tifosi azzurri hanno tifato per la Seleccion.

Ecco il video della sequenza dei rigori di Argentina-Francia.