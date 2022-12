Napoli, decisione a sorpresa di Spalletti, la squadra: “grazie mister”

Luciano Spalletti premia i calciatori del suo Napoli cancellando l’allenamento del 24 dicembre, la squadra ha accolto con gioia la notizia.

Il 2022 è stato l’anno di Luciano Spalletti e del suo Napoli. Gli azzurri sono davanti a tutti in classifica alla sosta dettata dal Mondiale in Qatar, ma sono davanti a tutti anche nella graduatoria dell’anno che sta per concludersi. 81 i punti messi insieme da Osimhen e soci nel 2022, +4 sul Milan campione d’Italia, +13 sull’Inter e +14 sulla Juventus di Allegri. Abissali le distanze dalle romane: gli azzurri chiudono l’anno a +18 sulla Lazio di Sarri e a +23 sulla Roma di Mourinho.

Il Napoli, dopo le amichevoli disputate contro Antalyaspor, Crystal Palace e Villarreal, si appresta a concludere il mini-ciclo di test andati in scena durante la lunga pausa per i Mondiali affrontando il Lille (ex squadra di Victor Osimhen).

Luciano Spalletti ha voluto premiare i suoi calciatori per l’impegno e ha preso la decisione di cancellare l’allenamento del 24 dicembre. Il tecnico aveva programmato l’allenamento in particolare per i calciatori reduci dal mondiale.

La squadra ha apprezzato il gesto del mister e ha ringraziato Spalletti anche perchè per molti di loro sarebbe stato davvero difficile tornare dalle famiglie per festeggiare il Natale.

I calciatori il 23 dicembre sosterranno l’ultima seduta di allenamento e poi si saluteranno. La squadra ha ricevuto tabelle personalizzate da seguire durante i giorni di festa. Al ritorno, forse il 27 dicembre, ci sarà da preparare la sfida contro l’Inter la prima delle tre sujpersfide che vedranno impegnato il Napoli capolista.